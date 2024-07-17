ЕБРР выделит Украине 200 миллионов евро на газ и энергетическую безопасность
Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку НАК "Нафтогаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как говорится в сообщении, министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.
В министерстве также отметили, что на сегодня на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.
"Благодаря тесному сотрудничеству с Банком мы внедряем проекты в энергетическом секторе, обеспечиваем поддержку ликвидности ключевых предприятий государственного сектора экономики, восстановление инфраструктуры и работу бизнеса в частном секторе", - отметил Сергей Марченко.
С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро.
Во время встречи стороны обсуждали также существующие и потенциальные механизмы для страхования от военных рисков и поддержку со стороны ЕБРР инициатив в этой сфере, в частности, содействие развитию страхования имущества от морских военных рисков владельцами судов, используемых для экспорта товаров в разные страны мира из черноморских портов Украины.
Напомним:
Среди негативных трендов, вызванных войной, малые и средние предприятия Украины называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с общественными организациями, которые финансируются донорами.
Экономическая правда