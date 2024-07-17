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Принятые Радой законопроекты ускорят децентрализацию энергетики - Шмыгаль

Среда, 17 июля 2024, 09:21 - Виктор Волокита
 

Принятые Верховной Радой законопроекты 11258 и 11259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

Так считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что речь идет, в частности, о средствах ветровой и солнечной генерации, генераторах, аккумуляторах.

"Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и будут распространяться на граждан и бизнес. Среди прочего, они будут касаться международных почтовых отправлений.

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Таким образом насытим внутренний рынок необходимой продукцией и обеспечим энергетическую устойчивость предприятий и домохозяйств", - написал Шмыгаль в Telegram. 

Напомним: 

Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

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Экономическая правда

Шмыгаль электроэнергия энергетика Верховная рада
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