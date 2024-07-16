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США передали Украине машины для разминирования и оборудование на $6 миллионов 

Вторник, 16 июля 2024, 17:40 - Виктор Волокита
 

Американская компания Tetra Tech, финансируемая правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) машины для разминирования и другое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. 

Речь идет о четырех машинах для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования, тягачи для перевозки этих машин, экскаваторы JCB и микроавтобусы для персонала. 

В сообщении отмечается, что общая стоимость закупленного оборудования составила более $5,8 млн. 

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Кроме техники и оборудования, Tetra Tech передает Государственной специальной службе транспорта также комплект индивидуальной защиты для саперов, которые будут работать с машинами для разминирования. 

"Часть оборудования, которое закупили партнеры, сделано в Украине. В частности, это средства индивидуальной защиты, лафеты для перевозки машин для разминирования и бронирования экскаваторов", - говорится в сообщении. 

Справочно

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GCS-100 - дистанционно управляемая легкая машина для разминирования, которая может эффективно расчищать территорию от противопехотных мин даже в труднодоступных местах. В день способна очищать до 5000 кв. м территории.

Государственная специальная служба транспорта по состоянию на 16 июля обследовала более 115 тысяч гектаров территории и уничтожила более 178 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним:

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. 

Экономическая правда

разминирование США Украина
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