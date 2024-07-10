Фермерам відкрили подання заяв на компенсацію за розмінування агроземель  

Уніан

В Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує.

На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень.

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"Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель", – нагадала перший віце-премʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Самі фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

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"Міністерство економіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, і оператори протимінної діяльності зможуть побачити як формується ціна, хто взяв участь у торгах і якою є фінальна вартість розмінування тієї чи іншої ділянки.

Сподіваюся, скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгоспділянок", – пояснив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний

Верифікацію, поданих фермерами заявок, здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки – Приватбанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких складає понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Подати заявку можна за посиланням.

Фермер також може отримати компенсації за вже розміновані землі сільськогосподарського призначення в період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Для цього він має заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування compensation@uachd.org.

Нагадаємо:

За перші пів року українські сапери розмінували й повернули до використання понад 156 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найвищі темпи розмінування у Херсонській області – 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. В Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тисячі гектар, а в Миколаївській – 8,3 тисячі.

Економічна правда