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"Укрзализныця" оборудовала Wi-Fi 75% скоростных поездов

Вторник, 16 июля 2024, 16:58 - Виктор Волокита

АО "Укрзализныця" обеспечила доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас завершаются работы по оснащению поездов "Интерсити" оборудованием доступа к интернету в соответствии с утвержденным инвестиционным проектом "Развертывание телекоммуникационной сети в поездах „Интерсити" и организация беспроводного доступа к ресурсам сети Интернет"... Необходимое оборудование установлено уже в 75% скоростных поездов", - отметила „Укрзализныця".

Сообщается, что продолжаются пусконаладочные работы и проводится соответствующее тестирование. 

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В рамках проведения тестирования обеспечен доступ пассажиров к интернету, выполняется анализ качества услуг.

Агентство также отметило, что в поезде "УЗ" в Перемышль бесплатно предоставляется 1 ГБ интернета на одно устройство. Анонсирована возможность покупки дополнительных объемов, но пока она не активна.

Напомним: 

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С 1 августа АО "Укрзализныця" добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.

Экономическая правда 

Укрзализныця интернет
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