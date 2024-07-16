Победитель аукциона готов заплатить 37 миллионов за имущество киевского агропредприятия

16 июля в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялись четыре успешных онлайн-аукциона по приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Среди объектов, которые нашли новых владельцев:

ЕИК ГП "Сельскохозяйственное предприятие „Земельный фонд" в Киеве. За право собственности на объект соревновалось 9 участников. Начальная цена актива составляла 7,9 млн гривен, а победная - 37,7 млн гривен.

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В собственность инвестора перейдет объект расположенный в центре Киева. Актив включает 15 единиц недвижимого имущества (здание гостиницы и имущественный комплекс в составе 14 единиц зданий и сооружений) площадью 7 285 м² и 5 единиц движимого имущества.

Здания и сооружения с другим движимым имуществом площадью 3093 м² на Волыни. Начальная цена актива составляла 8,2 млн гривен, а победная - 9,5 млн гривен.

Инвестор получит объект расположенный в центре села Городок. Актив включает 6 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, вспомогательные здания и сооружения и т.д.) и транспортное средство 2010 года выпуска.

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ЕИК Хмельницкого государственного предприятия по развитию курортов и эксплуатации природных лечебных ресурсов "Хмельницккурортресурсы". Начальная цена актива составляла 106 тыс. гривен, а победная - более 3,4 млн гривен. Рост стоимости произошел в 32 раза.

Владелец получит объект расположенный в Хмельницкой области, который включает 11 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры.

Здание площадью 427,0 м² на Кировоградщине. Начальная цена актива составляла почти 28,5 тыс. гривен, а победная - 2 млн гривен.

Инвестор получит объект расположен в центре поселка Устиновка, рядом с рекой Березовка.

Напомним:

Фонд госимущества (ФГИУ) определил даты проведения приватизационных онлайн-аукционов для гостиницы "Украина" - 18 сентября и для АО "Объединенная горно-химическая компания" - 9 октября.

Экономическая правда