Жара влияет на урожай: в этом году его будет на 5 миллионов тонн меньше - эксперт

В этом сезоне объемы собранных зерновых и масличных культур ожидаются в пределах 77 млн тонн, что на 5 миллионов меньше, чем в прошлом году.

Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет "Укринформ".

"С войной добавилась аномальная жара, которая сегодня создает трудности. Проблема касается яровых культур, таких как подсолнечник, кукуруза, соя. Сейчас идет пик цветения, а когда такая жара, оно не имеет возможности развиваться, что влияет на урожайность", - сказал Марчук.

Хотя, по словам эксперта, это неплохой показатель, учитывая что в этом сезоне экспортный потенциал достигает 57,5 млн т зерновых и масличных. Внутри страны потребляется не более 15-16 млн тонн урожая, доля в 60 млн тонн - пойдет на экспорт.

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Напомним:

Жара влияет на урожай ранних зерновых, однако она не является критической, тогда как для поздних зерновых, подсолнечника и сои она опасна.

Из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

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Экономическая правда.

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