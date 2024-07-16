Украинский бизнес ожидает замедления деловой активности: какие причины

Украинский бизнес ожидает замедления деловой активности, прогнозирует улучшение инфляционной и ухудшение курсовой динамики.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на результаты опроса руководителей компаний во II квартале.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 99.5 % по сравнению с 103.0% в I квартале 2024 года.

Участники опроса имели слабые ожидания относительно количества работников и будущего финансово-экономического состояния своих предприятий.

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В то же время респонденты продолжают ожидать увеличения будущих объемов реализации собственной продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, хотя и более низкими темпами.

"Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства", - говорится в сообщении.

Существенно усилилось влияние таких факторов, как высокие цены на энергоносители, сырье и материалы, значительные курсовые колебания, нехватка квалифицированных работников.

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Кроме того, бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 0.3% (в I квартале 2024 года - 8.5%).

Улучшение инфляционных ожиданий продолжалось седьмой квартал подряд.

Военные действия остаются самым весомым проинфляционным фактором для 84.5% респондентов.

Существенно усилилось влияние курсового фактора.

Ожидания относительно девальвации национальной валюты усилились: среднее значение обменного курса, на которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41.61 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 40.44 грн/долл. США).

Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42.1 - 44.0 грн/долл. США, выросла за квартал с 24.2% до 35.3%.

Текущее финансово-экономическое состояние предприятий ухудшилось: баланс ответов составил "минус" 4.3% по сравнению с "минус" 1.4% в I квартале. Ожидания респондентов относительно финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев ослабли: баланс ответов - "минус" 0.2% (в I квартале - 3.7%).

Участники опроса усилили ожидания относительно уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 10.7% (в I квартале - "минус" 6.3%). Негативные прогнозы предоставили респонденты всех видов экономической деятельности.

На фоне увеличения потребности в заемных средствах в ближайшее время доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, выросла до 36.4% (в I квартале - 34.9%).

"Предприятия, которые планируют привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте - 81.6% (в I квартале - 81.1%). Самым существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки - 46.2% ответов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бизнес второй месяц подряд негативно оценил результаты своей деятельности. В июне индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 43.6 с 48.0 в мае.

Экономическая правда