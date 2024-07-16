Грузооборот украинских портов продолжил падать в июне

За шесть месяцев 2024 года порты Украины перегрузили 53 млн тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что грузооборот украинских портов сократился до 7 млн тонн в июне 2024 года с 8,26 млн тонн в мае и с 9,91 млн тонн в апреле.

По сравнению с июнем 2023 года грузооборот вырос в 1,5 раза.

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По итогам июня 2024 года лидерами грузоперевалки стали:

зерновые грузы: 4,4 млн тонн (в мае 5,3 млн тонн, в июне 2023 года - 3,4 млн тонн).

руда: 1,2 млн тонн (200 000 тонн в июне 2023 года).

В сообщении говорится, что через порты Дуная и порты Большой Одессы идет 90% внешней торговли.

"Дунайские порты сегодня экспортируют 1,5 - 1,3 млн тонн грузов. Причина - деблокада портов Одессы и сезонный спад объемов экспорта", – уточнил глава АМПУ Юрий Литвин.

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Грузооборот через Украинский коридор в июне составил 5,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Всего за шесть месяцев 2024 года порты Украины перегрузили 53 млн тонн грузов (31,2 млн тонн в июне 2023 года), обработано 6046 судов.

Напомним:

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