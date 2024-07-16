Оборудование для энергетики можно будет ввозить без налогов и пошлин: решение Рады

Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроекты отмены пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветровой и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме этого от пошлины и НДС освобождается импорт оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам и оборудования для противоминной деятельности.

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Напомним:

Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.