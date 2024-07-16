Все разделы
Укр / Рус

Оборудование для энергетики можно будет ввозить без налогов и пошлин: решение Рады

Вторник, 16 июля 2024, 14:32 - Алексей Артемчук

Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроекты отмены пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:

  • электрогенераторное оборудование;
  • оборудование для ветровой и солнечной генерации;
  • аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме этого от пошлины и НДС освобождается импорт оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам и оборудования для противоминной деятельности.

Реклама:

Напомним:

Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.

ПДВ Рада пошлины электроэнергия импорт
Реклама:
Материалы по теме
Контрольный выстрел в упрощенную систему налогообложения 16 июля 2024, 13:14
Рост налогов: тактическая победа или стратегическое поражение? 9 июля 2024, 17:40
Суд отпустил тестя Насирова под залог в 200 миллионов по делу о рекордной взятке   26 июня 2024, 16:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте