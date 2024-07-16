Оборудование для энергетики можно будет ввозить без налогов и пошлин: решение Рады
Вторник, 16 июля 2024, 14:32 -
Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроекты отмены пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:
- электрогенераторное оборудование;
- оборудование для ветровой и солнечной генерации;
- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
Кроме этого от пошлины и НДС освобождается импорт оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам и оборудования для противоминной деятельности.
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Напомним:
Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.
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