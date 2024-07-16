За полгода открытие ФОПов в Украине выросло на 11%, компаний - на 5,6%

За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФЛП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает YouControl.Market.

Как говорится в сообщении, больше всего физических лиц зарегистрировалось предпринимателями в Киеве - почти 20,5 тысяч.

Среди областных центров больше всего новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировано в Харькове - 6,3 тысяч, Днепре - 5,9 тысяч и Одессе - 5,2 тысяч.

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В то же время, как отмечают в сообщении, в июне 2024 года, прирост регистрации ФЛП по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил -30%. Во всех регионах Украины прирост регистраций был отрицательным.

Женщины открыли значительно больше ФЛП, чем мужчины: 59,8% новых ФЛП принадлежат женщинам, а 40,2% - зарегистрировали мужчины.

Больше всего ФЛП было зарегистрировано в секторах розничной торговли - более 40 тысяч, информационных технологий - 19,6 тысяч, и других услуг - 18,8 тысяч.

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Образовательный сектор стал лидером по приросту новых ФЛП: в 2024 году украинцы открыли на 45,5% (5,3 тысяч) больше ФЛП в этой сфере, чем в 2023 году.

Открытие компаний выросло на 5,6% за первое полугодие 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года.

Так, в Украине зарегистрировали почти 13,2 тысячи новых компаний. Лидерами по количеству новозарегистрированных компаний стали Киев - 4,7 тысяч, Днепропетровская - 1,1 тысяч, Львовская - чуть больше одной тысячи и Киевская области - 894 компании.

Херсонская область стала лидером по приросту новых компаний - 35,3%. В Полтавской - 27,3% и Хмельницкой - с 26,6%.

Напомним:

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Экономическая правда