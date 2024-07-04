Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній - на 15%

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За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це йдеться у релізі YouControl.Market

"Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств", - йдеться у повідомленні.

Найбільше підприємців закрилося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця. Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.

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Серед громад лідерами із найбільшою кількістю закритих ФОПів стали: Криворізька (Дніпропетровська область) – 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) – 780 та Білоцерківська (Київська область) – майже 600.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) – чоловіки.

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій – майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг – 9,7 тисячі (60,8%).

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У розрізі підприємств, найбільше закрили у Києві – понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька – 96.

Серед громад найбільше компаній закривали у Криворізькій (Дніпропетровська область) – 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) – 18 та Броварській (Київська область) – 15.

Секторами лідерами за кількістю закритих підприємств стали оптова торгівля – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.

Водночас за перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів.

Економічна правда.