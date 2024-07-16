За полгода в Украине спрос на электромобили вырос почти вдвое: что выбирали
Вторник, 16 июля 2024, 13:20 -
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Как говорится в сообщении, это на 94% больше, чем в прошлом году.
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
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- Львовская область - 3392 ед. (90% бывшие в употреблении);
- город Киев - 3171 ед. (63% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. - 1926 ед. (75% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. - 1767 ед. (69% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. - 1459 ед (76% бывшие в употреблении).
"В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал VOLKSWAGEN ID.4", - говорится в сообщении.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- NISSAN Leaf - на Львовщине и в Одесской обл.
- TESLA Model 3 - в столице и Киевской области
- TESLA Model Y - в Днепропетровской области.
Напомним:
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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом году.
Экономическая правда
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