За полгода в Украине спрос на электромобили вырос почти вдвое: что выбирали   

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как говорится в сообщении, это на 94% больше, чем в прошлом году.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

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Львовская область - 3392 ед. (90% бывшие в употреблении); город Киев - 3171 ед. (63% бывшие в употреблении); Днепропетровская обл. - 1926 ед. (75% бывшие в употреблении); Киевская обл. - 1767 ед. (69% бывшие в употреблении); Одесская обл. - 1459 ед (76% бывшие в употреблении).

"В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал VOLKSWAGEN ID.4", - говорится в сообщении.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

NISSAN Leaf - на Львовщине и в Одесской обл.

TESLA Model 3 - в столице и Киевской области

TESLA Model Y - в Днепропетровской области.

Напомним:

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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда