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За полгода в Украине спрос на электромобили вырос почти вдвое: что выбирали   

Вторник, 16 июля 2024, 13:20 - Виктор Волокита

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает "Укравтопром". 

Как говорится в сообщении, это на 94% больше, чем в прошлом году.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали: 

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  1. Львовская область - 3392 ед. (90% бывшие в употреблении);
  2. город Киев - 3171 ед. (63% бывшие в употреблении);
  3. Днепропетровская обл. - 1926 ед. (75% бывшие в употреблении);
  4. Киевская обл. - 1767 ед. (69% бывшие в употреблении);
  5. Одесская обл. - 1459 ед (76% бывшие в употреблении).

"В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал VOLKSWAGEN ID.4", - говорится в сообщении. 

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

  • NISSAN Leaf - на Львовщине и в Одесской обл.
  • TESLA Model 3 - в столице и Киевской области
  • TESLA Model Y - в Днепропетровской области.

Напомним:

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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда

авто электромобиль Украина
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