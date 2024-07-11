Попит на гібридні автівки серед українців зріс на 49%: що обирали 

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Це на 49% більше, ніж торік.

Як йдеться в повідомленні, частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.

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В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (352 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.)

Третій за популярністю - TOYOTA Camry (74 од.)

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В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (78 од.)

"Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).

Нагадаємо:

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 35% більше, ніж у червні минулого року.

Економічна правда