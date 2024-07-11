Попит на гібридні автівки серед українців зріс на 49%: що обирали
У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Це на 49% більше, ніж торік.
Як йдеться в повідомленні, частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (352 од.)
Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.)
Третій за популярністю - TOYOTA Camry (74 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (78 од.)
"Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).
Нагадаємо:
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 35% більше, ніж у червні минулого року.
Економічна правда