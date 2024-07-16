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Еще 3 украинских продукта могут попасть под пошлины ЕС

Вторник, 16 июля 2024, 11:28 - Алексей Артемчук

Украина приближается к лимитам на поставки в ЕС меда, кукурузы и курятины.

Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

К превышению квот ближайшим является мед, экспорт которого достиг уже 89% от лимитов, кукуруза - 67% и курятина - 59%.

Сообщается, что ЕС наблюдает за ситуацией по чувствительным для их рынка продуктам.

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Действующий регламент беспошлинной торговли для Украины предусматривает механизм "экстренного торможения" для отдельных продуктов. 

Отмечается, что он срабатывает автоматически, если объемы импорта достигают среднегодового импорта, зарегистрированного между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года.

Напомним:

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Кабинет министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть - остановил экспорт до конца года.

ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров - яиц и сахара. 

Европейский Союз с 19 июня возвращает пошлины на овес из Украины из-за превышения установленных квот.

ЕС пошлины экспорт
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Экономическая правда
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