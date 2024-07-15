Все разделы
Укр / Рус

ГЭС работают в штатном режиме, несмотря на аномальную жару – "Укргидроэнерго"

Понедельник, 15 июля 2024, 19:42 - Алексей Павлыш

Несмотря на высокие температуры, гидроэлектростанции продолжают работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Несмотря на повышенную температуру воды в Днепре, станции "Укргидроэнерго" работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать энергосистему Украины балансирующими мощностями", - заявил гендиректор компании Игорь Сирота.

Отмечается, что на ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" организовали работу с целью максимального обеспечения безопасности сотрудников и безопасной эксплуатации оборудования в период аномальной жары.

Реклама:

"Так, на станциях проведены дополнительные инструктажи, скорректированы рабочие графики и организован оптимальный режим работы сотрудников: работа в производственных помещениях осуществляется по графику с рациональным количеством перерывов, в машинных залах ведется контроль над работой системы кондиционирования, а также все помещения обеспечены необходимым количеством питьевой воды", - заявили в "Укргидроэнерго".

Чтобы уменьшить влияние высокой температуры на работников станций, работы на открытых площадках скорректированы и перенесены на менее жаркое время, добавили в компании.

Напомним:

Реклама:

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Экономическая правда

энергетика Укргидроэнерго ГЭС
Реклама:
Материалы по теме
Читайте шрифт: почему Украине не стоит достраивать блоки №3 и 4 на Хмельницкой АЭС 15 июля 2024, 18:12
Почему провалилось строительство защитных сооружений вокруг энергообъектов 15 июля 2024, 14:37
Из-за аномальной жары на западе страны возникали пожары на энергетических объектах 14 июля 2024, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте