ГЭС работают в штатном режиме, несмотря на аномальную жару – "Укргидроэнерго"

Несмотря на высокие температуры, гидроэлектростанции продолжают работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Несмотря на повышенную температуру воды в Днепре, станции "Укргидроэнерго" работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать энергосистему Украины балансирующими мощностями", - заявил гендиректор компании Игорь Сирота.

Отмечается, что на ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" организовали работу с целью максимального обеспечения безопасности сотрудников и безопасной эксплуатации оборудования в период аномальной жары.

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"Так, на станциях проведены дополнительные инструктажи, скорректированы рабочие графики и организован оптимальный режим работы сотрудников: работа в производственных помещениях осуществляется по графику с рациональным количеством перерывов, в машинных залах ведется контроль над работой системы кондиционирования, а также все помещения обеспечены необходимым количеством питьевой воды", - заявили в "Укргидроэнерго".

Чтобы уменьшить влияние высокой температуры на работников станций, работы на открытых площадках скорректированы и перенесены на менее жаркое время, добавили в компании.

Напомним:

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Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Экономическая правда