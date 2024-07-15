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Из-за аномальной жары в Украине потребление электроэнергии достигло максимума 

Понедельник, 15 июля 2024, 10:56 - Виктор Волокита
 

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

Как говорится в сообщении, для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди. 

В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). 

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Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. 

Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Напомним: 

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По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия населения
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