Из-за аномальной жары в Украине потребление электроэнергии достигло максимума
Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Как говорится в сообщении, для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди.
В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
Напомним:
По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.
Экономическая правда