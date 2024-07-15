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Таможенники остановили ввоз в Украину 22 тонн российских автозапчастей

Понедельник, 15 июля 2024, 18:38 - Алексей Артемчук
 
Государственная таможенная служба

Гостаможня остановила ввоз в Украину автозапчастей из РФ, которые в документах значились как китайские.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Одесские таможенники обнаружили в грузовике на пункте пропуска "Орловка" более 22 тонн автозапчастей российского производства.

В сообщении говорится, что в представленных к таможенному оформлению документах отмечалось, что груз прибыл в румынский порт Констанца из Китая для дальнейшей доставки одному из украинских предприятий.

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Во время таможенного досмотра оказалось, что часть товара имеет российскую маркировку. В 22 товарных позициях общим количеством более 35 000 единиц или указано, что страной производства является Россия, или есть маркировка российских торговых марок.

Сообщается, что товары российского происхождения временно изъяты. Дело будет направлено в суд.

Напомним:

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Сумма нарушений, которую обнаружили украинские таможенники за половину 2024 года, увеличилась почти втрое, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

таможня Украина РФ
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