Индия увеличит экспорт в Россию после встречи Моди и Путина

Индия изучает пути увеличения экспорта в Россию, в том числе путем поощрения торговли между рупией и рублем и подталкивания Москвы к снятию нетарифных барьеров

Об этом заявили в понедельник в Дели после визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву, передает Reuters.

Резкий рост российского экспорта в Индию составил 61,43 млрд долл с 65,7 млрд долл товарооборота между двумя странами в прошлом финансовом году, который закончился в марте.

Хотя торговля между двумя странами выросла на треть по сравнению с предыдущим годом, индийский экспорт фармацевтических препаратов, машин и других товаров в Россию почти не изменился.

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На пресс-конференции министр торговли Индии Сунил Бартвал заявил, что правительство обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на пути индийского экспорта морской пищевой продукции.

Дели также поощряет торговлю между рупиями, которая не смогла взлететь, и отправит торговую делегацию, не предоставив дополнительных деталей.

"Когда мы смотрим на Россию, мы смотрим на то, как обе страны могут выиграть от улучшения торговых отношений. Мы рассматриваем различные наборы товаров, например, электронику, продукцию машиностроения и другие товары, которые могут быть экспортируемыми", - заявил Сунил Бартвал.

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Россия и Индия также очертили девять ключевых сфер для более тесного сотрудничества - от ядерной энергетики до медицины - и заявили, что намерены увеличить двустороннюю торговлю до 100 миллиардов долларов к 2030 году.

Напомним:

Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.

Экономическая правда