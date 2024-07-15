В Украине за полгода производство металлопроката выросло на треть

В январе-июне 2024 г. украинские металлургические предприятия произвели 3140 тыс т металлопроката (132,3% относительно аналогичного периода 2023 г.), из которых, по информации Государственной таможенной службы, экспортировано порядка 1996 тыс. т, или 63,6%.

Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

В январе-июне 2023 г. доля экспорта составила 52,9% (1257 тыс т при общем производстве металлопроката 2374 тыс т).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках в январе-июне 2024 г. составляет 45,39%, что совпадает с показателем января-июня 2023 г. (45,90%).

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Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 6 месяцев 2024 г. значительно превышает показатель января-июня 2023 г. (41,73% и 33,65% соответственно).

Доля же сортового проката значительно ниже показателя января-июня 2023 г. (12,88% в 2024 г. против 20,45% в 2023 г.).

Структура импорта за 6 месяцев 2024 г., как и ранее, характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (80,06% и 18,30% соответственно); в январе-июне 2023 г., доминирование плоского проката над сортовым также было значительным (соответственно, 78,88% и 20,09%).

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За 6 месяцев 2024 г. емкость внутреннего рынка составила 1736,4 тыс. т металлопроката, из которых 592,4 тыс. т или 34,12% приходится на импорт.

В январе-июне 2023 г. емкость внутреннего рынка была 1611,8 тыс. т, из которых 494,8 тыс. т или 30,17% импортировано. Таким образом, за 6 месяцев 2024 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка относительно 6 месяцев 2023 г. на 7,73%, с одновременным увеличением доли импортной составляющей на 3,42%.

Основными экспортными рынками украинского металлопроката в январе-июне 2024 г., по данным Гостаможслужбы, являются страны Европейского союза (77,1%), Другой Европы (6,9%) и Африки (6,4%).

Среди металлургических импортеров за 6 месяцев 2024 г. первое место занимают другие страны Европы (46,5%), на втором ЕС-27 (31,0%), на третьем - страны Азии (20,5%).

Напомним:

Украинские металлургические предприятия по итогам четырех месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, проката - на 30,5%. По сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 24,5%.

Экономическая правда