От Сахалинского месторождения, которое до сих пор не работает, государство получило 748 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило поступление в государственный бюджет Украины очередного транша в размере 747,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Это стало возможным, поскольку Нацагентство предусмотрело в договоре управления с ПАО "УКРНАФТА" поступления в государственный бюджет в размере 90% от полученной прибыли. Речь идет об управлении активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно: корпоративных прав в уставном капитале ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", - говорится в сообщении.

АРМА удалось обеспечить поступления в бюджет инициировав дополнительное распоряжение правительства о перераспределении 7 акций акционеров. Именно это дало возможность ПАО "Укрнафта" осуществить сбор акционеров и перераспределить дивиденды быстрее.

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"Первый шаг сделан. В то же время Национальное агентство ведет системную работу по обеспечению продления действия договора управления и устойчивости поступлений. В частности по возобновлению процесса добычи газа на Сахалинском месторождении", - отметила Елена Дума.

Напомним:

Шестой апелляционный административный суд (ШААС) отказался удовлетворить жалобу, которая давала шанс на возобновление работы Сахалинского газового месторождения.

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Заявителем по делу было не Укрнефтебурение (компания, которая разрабатывала месторождение), а государственная компания "Украинские энергетические машины" (бывший Турбоатом).

Добыча на Сахалинском месторождении остановлена по решению ШААС, который отменил приказ Госгеонедра №204, где фигурировало не только Укрнефтебурение, но и многие другие компании и их спецразрешения, в том числе и Украинские энергетические машины.

Рассмотрев дело, суд закрыл апелляционное производство, поэтому Укрнефтебурение и дальше будет простаивать.

АРМА привлечено третьим лицом к участию в рассмотрении дела о возобновлении лицензии на добычу газа на Сахалинском месторождении.

Нацагентство инициировало внесение изменений в Кодекс Украины о недрах относительно возможности добычи газа на Сахалинском месторождении без спецразрешения во время войны для дальнейшего обеспечения таких же поступлений в Государственный бюджет Украины.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" (УНБ) государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда