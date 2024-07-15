За полгода предприниматели получили льготных кредитов на 50 миллиардов 

С начала 2024 года по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 13 119 кредитов на 50 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 9 922 кредита на 25,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как говорится в сообщении, за прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 244 льготных кредита на общую сумму 1,7 млрд грн, из которых 183 кредита - от банков государственного сектора экономики на 0,59 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдан 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 42 956 кредитов на 116,1 млрд грн), из которых по состоянию на 15 июля текущего года:

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21,51 млрд грн - на инвестиционные цели;

62,47 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

39,21 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

17,63 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,58 млрд грн - на антивоенные цели;

15,34 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 92 083 кредитных договора на 317 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 63 432 договора на 142,8 млрд гривен.

Напомним:

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи бизнесу, который действительно в этом нуждается.

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Экономическая правда