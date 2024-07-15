"Метинвест" за полгода в 1,5 раза увеличил уплату налогов в бюджет

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в I полугодии 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% по сравнению с I полугодием 2023 года - до 9,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Как говорится в сообщении, самая большая по объему отчислений - плата за пользование недрами, выросшая более чем в три раза по сравнению с I полугодием 2023 года - до 2,9 млрд грн.

На втором месте - единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, увеличившийся на 19%.

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Замыкает тройку крупнейших выплат - 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

В то же время украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

Плата за землю выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 631 млн грн, а экологический налог - на 22%, до 368 млн грн.

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В пресс-службе напомнили, что Метинвест в I квартале 2024 года почти вдвое увеличил уплату налогов в бюджет Украины - до 4,2 млрд грн. В 2023 году компания перечислила в украинский бюджет 14,6 млрд грн.

Напомним:

Деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.

Экономическая правда