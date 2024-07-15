Производители чипов США до сих пор полагаются на Китай, делая там 40% продаж, несмотря на ограничения

Несмотря на ограничения правительства США, производители чипового оборудования все еще все сильно зависят от китайского рынка. Экспорт в Китай составляет более 40% от общего объема продаж.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

В феврале-апреле на Китай приходилось 43% продаж компании Applied Materials, что на 22 пункта больше, чем в прошлом году. Доля Китая в продажах Lam Research за январь-март выросла на 20 пунктов до 42%.

Эта зависимость подчеркивает высокую глобализацию полупроводникового сектора, который не могут остановить технологические ограничения США.

Реклама:

Эта тенденция, похоже, противоречит планам Вашингтона в рамках экспортных ограничений, направленных на Китай.

В 2022 году правительство США ввело ограничения на экспорт передовых микросхем и оборудования для производства микросхем, используемых в производстве полупроводников, пытаясь сдержать развитие полупроводниковой отрасли в Китае.

Несмотря на технологическую блокаду, американским производителям оборудования для производства микросхем становится все труднее отделиться от китайского рынка из-за постоянных высоких затрат Китая на оборудование и значительных инвестиций в отрасль.

Реклама:

Ожидается, что мировые продажи оборудования для производства полупроводниковых пластин вырастут на 3,4% в годовом исчислении в 2024 году, достигнув нового рекорда в 109 млрд долл.

Шанхайская фондовая биржа объявила в воскресенье, что с 26 июля официально запустит тематический индекс дизайна микросхем и тематический индекс материалов и оборудования для микросхем на своей доске научно-технических инноваций в стиле Nasdaq, чтобы предоставить рынку больше возможностей для инвестирования в полупроводниковую промышленность.

По состоянию на июнь 102 компании, связанные с полупроводниковой отраслью, были зарегистрированы на доске научно-технических инноваций с общей рыночной стоимостью 1,5 трлн юаней (207 млрд долл), что составляет 31,7% от общей рыночной стоимости.

Напомним:

Производитель чипов Nvidia может вырасти до неслыханных почти 50 трлн долларов за десять лет - что больше, чем совокупная текущая рыночная стоимость всех компаний S&P 500, если рынок ИИ продолжит расти, а Nvidia сохранит лидерство.

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила 1 трлн долл после того, как компания Morgan Stanley присоединился к списку брокеров, повышающих ценовые ориентиры компании до ее отчетности.