В Харьковской области применены аварийные отключения

В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения в сетях облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, в других районах области действуют плановые графики отключений

"Причина - недопущение перегрузки сетей облэнерго. Информацию об отключении в вашем районе проверяйте на сайте облэнерго", - рассказали в "Укрэнерго".

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В компании напомнили, что ограничение потребления - это следствие 8 массированных атак на энергосистему с начала года.

Напомним:

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

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Экономическая правда