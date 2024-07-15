В НБУ считают, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" нуждается в сужении 

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи бизнесу, который действительно в этом нуждается.

Так считает директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, передает "Интерфакс-Украина".

"Текущие условия программы все еще не обеспечивают достаточного фокуса на поддержке исключительно бизнесов, которые в этом критически нуждаются. Остается много направлений финансирования, которые возникли в ответ на реалии военного положения и нужны были в разгар кризиса 2022 года, но сейчас не приоритетны", - такое мнение высказала она.

"Например, недавно был снижен лимит объема кредитов на финансирование оборотных средств более чем в десять раз - до 5 млн грн. Это ощутимое изменение, но большинство кредитов малым и средним предприятиям на пополнение оборотных средств по "5-7-9%" как раз и предоставлялось на суммы 3-5 млн грн, поэтому в этой части программа остается всеохватывающей", - пояснила директор.

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По словам Дадашовой, поскольку экономические условия сейчас лучше, чем в прошлые годы, потребности в такой всеобъемлющей поддержке нет. Целью сейчас является сужение поддержки по "5-7-9%" только для инвестиционных проектов, проектов в приоритетных сферах, отметила она.

Одной из самых больших проблем программы является нехватка средств для финансирования и возникновение долга правительства по компенсации процентных ставок банкам. "Как собака за хвостом, мы бегаем за этим долгом - ежегодно погашаем долги предыдущего периода, но формируем новые", - отметила директор.

Дадашова добавила, что на текущие выплаты по имеющемуся портфелю займов "5-7-9%", без запаса для покрытия долга и роста портфеля, заложенных бюджетных расходов будет хватать "впритык".

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Она считает, что на горизонте планирования работы программы на два-три года не должно возникать долгов за счет фокуса программы, параметров ставок и запланированных объемов кредитного портфеля.

"Мы находимся на одной странице с Министерством экономики и Министерством финансов относительно проблематики программы "5-7-9%" и ее дальнейшего развития. Диалог продолжался еще с прошлого года, и мы достигли определенного консенсуса по многим аспектам дизайна программы", - подчеркнула она.

По мнению директора, вопрос заключается лишь в том, насколько быстро ведомства смогут внедрить желаемые изменения в программу.

Как сообщалось, правительство Украины постановлением №473 от 30 апреля 2024 года снизило максимальные ставки по кредитам, привлеченным по госпрограмме частичной компенсации ставки "5-7-9%", с 30% до 23% годовых и уменьшило максимальную сумму выдачи займов на финансирование оборотного капитала предприятий (кроме агрокомпаний) до 5 млн грн.

Пересмотр программы "5-7-9%" является одним из условий программы расширенного финансирования EFF Украины с Международным валютным фондом.

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Национальный банк Украины (НБУ) финализирует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования, который первое время будет сфокусирован на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц.

Экономическая правда