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В Украине в результате обстрелов выключались воздушные линии 

Понедельник, 15 июля 2024, 11:49 - Виктор Волокита

В Украине в результате обстрелов в четырех областях выключались воздушные линии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как говорится в сообщении, в Днепропетровской области в результате обстрела выключалась высоковольтная воздушная линия, из-за чего обесточена подстанция и местная промышленность.

Во время осмотра на территории подстанции обнаружен пожар, который впоследствии ликвидирован.

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Как отметили в Минэнерго, в Черниговской области в результате обстрела выключались воздушные линии, в результате чего обесточивались потребители.

Энергетики частично восстанавливали электроснабжение, но из-за повторных ударов, продолжавшихся в течение суток, потребители снова были обесточены.

В Запорожской области в результате ракетных обстрелов произошел обрыв проводов на воздушной линии. Линия включена в работу.

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На Донетчине из-за боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия, что повлекло за собой обесточивание подстанции. Потребители не обесточивались.

Напомним:

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

Экономическая правда

Минэнерго электроэнергия
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