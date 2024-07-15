В Украине в результате обстрелов выключались воздушные линии
В Украине в результате обстрелов в четырех областях выключались воздушные линии.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как говорится в сообщении, в Днепропетровской области в результате обстрела выключалась высоковольтная воздушная линия, из-за чего обесточена подстанция и местная промышленность.
Во время осмотра на территории подстанции обнаружен пожар, который впоследствии ликвидирован.
Как отметили в Минэнерго, в Черниговской области в результате обстрела выключались воздушные линии, в результате чего обесточивались потребители.
Энергетики частично восстанавливали электроснабжение, но из-за повторных ударов, продолжавшихся в течение суток, потребители снова были обесточены.
В Запорожской области в результате ракетных обстрелов произошел обрыв проводов на воздушной линии. Линия включена в работу.
На Донетчине из-за боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия, что повлекло за собой обесточивание подстанции. Потребители не обесточивались.
Напомним:
Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.
Экономическая правда