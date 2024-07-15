Фокус страхования военных рисков сперва будет на розничных продуктах - Нацбанк 

Национальный банк Украины (НБУ) финализирует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования, который первое время будет сфокусирован на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц.

Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом можно сказать, что в начале система будет иметь фокус на розничных продуктах для небольшого бизнеса и населения. Такая диверсификация снижает риски и позволяет обеспечить устойчивость системы", - сказала она.

Дадашова отметила, что потребности в страховании для крупного бизнеса сейчас частично покрываются с помощью Многостороннего агентства инвестиционных гарантий (МИГА) Группы Всемирного банка. Директор воздержалась от перечисления перечня предлагаемых к обязательному страхованию объектов.

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"Первый этап - это быстрые промежуточные решения, которые уже работают во многих сферах. Второй - это системный механизм, который будет работать в долгосрочной перспективе и будет доступен и для бизнеса, и для населения. Запуск долгосрочного механизма - это точно не задача на скорость", - пояснила она последовательность построения системы, ссылаясь на недавно обнародованную Стратегию по развитию кредитования.

"Уже есть законопроект, и его обсуждение с международными партнерами на финальных стадиях. Очень важно убедиться, что доноров удовлетворяют все параметры будущей системы страхования, чтобы они могли участвовать в ее финансировании. Ведь для долгосрочного системного подхода необходим фонд финансовой поддержки, чтобы даже при неблагоприятных условиях система была способна в дальнейшем функционировать", - добавила Дадашова.

По ее ожиданиям, НБУ внесет законопроект в парламент в этом году, по более оптимистичному прогнозу - в ближайшее время. "Но оптимизм время от времени сдерживается различными внешними обстоятельствами, необходимостью доработки и т.д.", - уточнила она.

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Вместе с запуском системы страхования военных рисков директор ожидает активизации кредитования.

Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) предусматривал выполнение НБУ 13 шагов по усилению и углублению рынков финансов и капитала. Один из них предусматривал подготовку регулятором законопроекта о создании полноценной системы военного страхования до конца июня этого года.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова проинформировала о возможности запуска полнофункциональной системы страхования военных рисков в Украине на базе государственного агентства с применением мощностей украинского рынка, а также приглашением международных перестраховщиков к участию в нем.

Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года одобрил Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.

Концепция предусматривает трехуровневую модель - локальные страховщики и другие учреждения, выполняющие агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков; в дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики. Ответственность будет распределяться между этими уровнями за счет определенных лимитов в порядке очередности.

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) попросил Министерство экономики обосновать аналитическими данными предложение о продлении предельного срока расчетов по экспортно-импортным операциям для отрасли машиностроения со 180 до 270 дней.

Экономическая правда