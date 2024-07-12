НБУ чекає обґрунтувань Мінекономіки для збільшення терміну валютних розрахунків у машинобудуванні 

Національний банк України (НБУ) попросив Міністерство економіки обґрунтувати аналітичними даними пропозицію щодо продовження граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями для галузі машинобудування зі 180 до 270 днів.

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

"Національний банк запросив у Міністерства економіки додаткові аналітичні обґрунтування під позиції, за якими КМУ рекомендував збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 180 до 270 днів. Після їх отримання НБУ розгляне відповідну пропозицію Кабміну", - йдеться у відповіді на запит агентства.

Як повідомлялося, НБУ з 12 липня за клопотанням Кабміну розширив граничний термін повернення експортної валютної виручки для низки аграрних продуктів, а також зняв обмеження щодо термінів поставок під час імпорту товарів військового та подвійного використання виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель, зокрема для розширення потужностей.

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Уряд 21 червня рекомендував НБУ також збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів з великим плечем доставки та у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.

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Економічна правда