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Наблюдательный совет ПриватБанка назначил нового заместителя председателя правления 

Понедельник, 15 июля 2024, 10:39 - Виктор Волокита
 

По результатам открытого конкурса Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления банка (по вопросам финансов). 

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Согласно сообщению, она приступит к исполнению обязанностей CFO с 1 сентября 2024 года.

Лариса Чернышева присоединилась к команде ПриватБанка в 2017 году, а с 2018 исполняет обязанности члена правления по вопросам управления рисками (CRO). 

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Она имеет 28-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе, в частности в составе международных банковских групп.

"На должности финансового директора госпожа Чернышова будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и анализ для поддержки производительности и устойчивого роста банка", - говорится в сообщении. 

Напомним:

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Председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш оставляет пост.

Экономическая правда  

Приватбанк финансы
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