Наблюдательный совет ПриватБанка назначил нового заместителя председателя правления 

По результатам открытого конкурса Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления банка (по вопросам финансов).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, она приступит к исполнению обязанностей CFO с 1 сентября 2024 года.

Лариса Чернышева присоединилась к команде ПриватБанка в 2017 году, а с 2018 исполняет обязанности члена правления по вопросам управления рисками (CRO).

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Она имеет 28-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе, в частности в составе международных банковских групп.

"На должности финансового директора госпожа Чернышова будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и анализ для поддержки производительности и устойчивого роста банка", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш оставляет пост.

Экономическая правда