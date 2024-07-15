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Нацбанк снизил курс гривны

Понедельник, 15 июля 2024, 09:42 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 15 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 41,0434 грн/$.

Об этом пишет Minfin.com.ua.

Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 16 копеек.

НБУ на 15 июля установил официальный курс евро на уровне 44,68 грн. (на 11 июля курс был установлен на уровне 44,38 грн.). Европейская валюта подорожала на 30 копеек.

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Напомним:

12 июля официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн.

Экономическая правда

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