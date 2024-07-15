Минагрополитики : жара не будет иметь критического эффекта на ранние зерновые

Жара влияет на урожай ранних зерновых, однако она не является критической, тогда как для поздних зерновых, подсолнечника и сои она опасна.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно этих культур (ранних зерновых) также определенный эффект жары, но он не является критическим. И с точки зрения уборки даже есть благоприятные условия", - сказал он в эфире единого национального телемарафона.

Высоцкий уточнил, что речь идет прежде всего о пшенице, ячмене, а также об овсе, горохе, ржи, рапсе.

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По его словам, сейчас эти культуры активно собирают, и по состоянию на сегодня средняя урожайность по этим ранним зерновым культурам составляет 37 ц/га.

"Она еще будет расти, потому что в первую очередь собирают южные и центральные регионы. Далее будут входить в уборку западные регионы и северные. Там урожайность будет выше", - отметил глава Минагрополитики.

Он уточнил, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях уже намолотили более миллиона тонн в каждом из этих регионов.

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"По состоянию на сегодня средняя урожайность ранних культур по прогнозу зафиксируется на уровне примерно 45-48 ц/га", - отметил Высоцкий, добавив, что по ранней зерновой группе ожидается производство 27 млн тонн.

По информации Минагрополитики, урожайность основных сельхозкультур в 2023 году составила: пшеницы – 47,9 ц/га по сравнению с 40,5 ц/га годом ранее, ячменя – 39,3 ц/га (34,7 ц/га).

Ранее на этой неделе и. министра спрогнозировал, что урожайность в этом году будет на 5-7% ниже прошлогоднего результата, что объясняется погодными условиями.

Что касается поздних культур, то Высоцкий в субботу отметил, что размер негативного эффекта от этой жары будет зависеть от того, какая будет погода в последующие недели, потому что как раз сейчас пик цветения, опыление соответствующих культур и их рост.

"Но уже по состоянию на сегодняшний день эта жара действительно не позволит собрать рекордные показатели по кукурузе и подсолнечнику", - констатировал глава Минагрополитики.

Относительно цены он спрогнозировал, что ее динамика будет зависеть от инфляции и девальвации, поскольку это экспортно-ориентированные культуры.

"А какая будет ситуация окончательная уже с сентября, мы сможем сделать прогноз во второй половине августа. На сегодняшний день каких-то резких изменений цен на основании этого сбора (урожая) не предусматривается", - сказал Высоцкий.

Напомним:

Из-за рекордной засухи в южных областях Украины урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

Экономическая правда