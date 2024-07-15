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Понедельник, 15 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Продажи легковушек в частном и корпоративном секторах авторынка уменьшились: что выбирали
 
Getty Images

В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто. 

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как говорится в сообщении, из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица. 

По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном - на 11%.

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Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  • TOYOTA RAV-4 - 337 ед;
  •  HONDA M-NV - 136 ед;
  • RENAULT Duster - 111 ед;
  • MAZDA CX5 - 105 ед;
  • SUZUKI SX4 - 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • RENAULT Duster - 336 ед;
  • MITSUBISHI L200 - 109 ед;
  • TOYOTA RAV-4 - 87 ед;
  • TOYOTA Camry - 65 ед;
  • SKODA Octavia - 60 ед.

Напомним:

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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).

Экономическая правда

авто рынок
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