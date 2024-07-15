Понедельник, 15 июля 2024, 09:00 -
В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Как говорится в сообщении, из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица.
По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном - на 11%.
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Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 337 ед;
- HONDA M-NV - 136 ед;
- RENAULT Duster - 111 ед;
- MAZDA CX5 - 105 ед;
- SUZUKI SX4 - 100 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster - 336 ед;
- MITSUBISHI L200 - 109 ед;
- TOYOTA RAV-4 - 87 ед;
- TOYOTA Camry - 65 ед;
- SKODA Octavia - 60 ед.
Напомним:
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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).
Экономическая правда
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