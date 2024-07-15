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В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как говорится в сообщении, из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица.

По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном - на 11%.

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Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

TOYOTA RAV-4 - 337 ед;

HONDA M-NV - 136 ед;

RENAULT Duster - 111 ед;

MAZDA CX5 - 105 ед;

SUZUKI SX4 - 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

RENAULT Duster - 336 ед;

MITSUBISHI L200 - 109 ед;

TOYOTA RAV-4 - 87 ед;

TOYOTA Camry - 65 ед;

SKODA Octavia - 60 ед.

Напомним:

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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).

Экономическая правда