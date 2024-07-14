В понедельник 15 июля графики отключений электроэнергии будут применять в течение суток

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 15 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение всех суток.

Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.

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Напомним:

В западном регионе выключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу.

Экономическая правда

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