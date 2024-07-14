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Через аномальну спеку, на заході країни виникали пожежі на енергетичних обʼєктах

Неділя, 14 липня 2024, 11:55 - Володимир Тунік-Фриз

У західному регіоні вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають у повідомленні, в Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

Спека також спричинила деякі надзвичайні ситуації, зокрема займання на енергообʼєктах. Зокрема, на заході країни вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано.

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Окрім цього, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку ліквідували.

Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень у неділю 14 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда

енергетика Міненергетики
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