Мелони стремится вернуть ядерную энергетику в Италию после 35 лет с момента закрытия последней АЭС

Правительство Джорджии Мелони стремится восстановить ядерную энергетику в Италии после 35 лет с момента закрытия последней атомной электростанции, для уменьшения выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает Financial Times.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратин сообщил Financial Times, что Рим планирует ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение 10 лет.

По его словам, к 2050 году на атомную энергетику должно приходиться не менее 11% общего потребления электроэнергии в стране, поскольку Италия стремится уменьшить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива.

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"Чтобы иметь гарантию непрерывного снабжения чистой энергии, мы должны ввести квоту на ядерную энергию", - сказал министр.

Италия построила четыре атомные электростанции в 1960-х и 70-х годах и планировала амбициозное расширение своих ядерных мощностей. Но после Чернобыльской катастрофы 1986 года в Советском Союзе итальянцы подавляющим большинством голосов проголосовали на национальном референдуме за прекращение субсидий на разработку новых реакторов. Последняя АЭС Италии была закрыта в 1990 году.

Два десятилетия спустя тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони попытался перезапустить ядерную программу Италии, приняв новый закон и разработав контракты на строительство новых реакторов. Но его попытка была сорвана референдумом 2011 года, на котором более 90 процентов избирателей отвергли этот план.

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В недавнем опросе, проведенном по заказу ведущей итальянской экологической группы Legambiente, 75% из 1000 респондентов выразили скептицизм относительно того, что ядерная энергетика является решением энергетических проблем Италии, 25% высказались категорически против по соображениям безопасности. Но 37% сказали, что ядерная энергетика может помочь Италии, если эта технология будет более безопасной.

Пичетто Фратин выразил уверенность, что историческое "отвращение" итальянцев к ядерной энергетике можно преодолеть, учитывая, что новейшие технологии имеют "различные уровни безопасности и приносят пользу семьям и предприятиям".

Пичетто Фратин заявил, что Рим также обеспокоен чрезмерной зависимостью от солнечных панелей, которые в основном производятся в Китае. Многие итальянцы также жалуются на то, что фотоэлектрические станции портят вид живописной итальянской сельской местности. "Солнечные панели на наших холмах, которые являются местом для туристов, не всегда приятны", - сказал министр, призвав к "осторожности и умеренности в разрешении на установку солнечных панелей".

В противоположность этому, министр утверждает, что малые атомные электростанции являются более эффективными, поскольку для производства 300 МВт требуется лишь четыре гектара земли, что составляет лишь малую долю земли, необходимой для солнечных парков.

"Италия имеет особые картографические характеристики ... у нее нет огромных свободных пространств для солнечных панелей. Мы не можем покрыть солнечными панелями такую местность, как Италия, с ее холмами и горами", - сказал Пичетто Фратин.

Напомним:

Правительство Джорджии Мелони заявило о поддержке нового амбициозного плана, направленного на увеличение импорта в Европу дешевой зеленой энергии, произведенной в Северной Африке.

Экономическая правда