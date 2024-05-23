Італія підтримує план зі збільшення імпорту зеленої енергетики із півночі Африки - Bloomberg

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Уряд Джорджа Мелоні заявив про підтримку нового амбітного плану, спрямованого на збільшення імпорту в Європу дешевої зеленої енергії, виробленої в Північній Африці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з конфіденційним документом проєкту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, проєкт передбачає встановлення сонячних панелей в Тунісі та Алжирі, а вироблена енергія буде експортуватися до італійських регіонів Тоскани і Лігурії підводними трубопроводами.

Пропозиція була підготовлена компанією Zhero.

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За словами співрозмовників, які просили не називати їхніх імен, щоб не розголошувати конфіденційну інформацію, Zhero потрібно буде зібрати близько 5 мільярдів євро, щоб втілити план у життя.

Medlink має певну підтримку на європейському рівні, оскільки його включено до довгострокового плану Entso-e для операторів електропередач блоку, а також інтегровано до ширшої програми Мелоні для Африки, яка, за словами Риму, сприятиме економічному зростанню та зменшенню прибуття мігрантів морем.

Згідно з документом, енергія, вироблена для Medlink, може з часом скласти 8% річного споживання електроенергії в Італії, і в ньому також йдеться про те, що забезпечення значних нових обсягів поставок на континент може зробити країну енергетичним хабом для Європи.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року Адміністрація прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні повідомила Пекіну про припинення участі в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях" (Belt-Road Initiative) достроково, наприкінці року.