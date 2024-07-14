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Финансовые учреждения, которые скупают китайские государственные облигации, по сути, наносят вред китайской экономике.

Об этом сообщило издание Financial News, поддерживаемое центральным банком Китая, передает Reuters.

"Финансовые учреждения неистово скупают государственные облигации, поскольку ожидают, что процентные ставки будут снижаться в будущем. По сути, они шортуют китайский юань и китайскую экономику, увеличивая давление на отток капитала", - говорится в статье Financial News.

Как сообщает Reuters, этот отчет является последним предупреждением для рынка облигаций страны после того, как Народный банк Китая (НБК) выразил беспокойство и представил планы продажи казначейских облигаций, чтобы охладить ралли облигаций.

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Этот шаг свидетельствует о желании центрального банка стабилизировать обменный курс и экономические ожидания, сообщает Financial News со ссылкой на неназванных экспертов.

Ранее в этом месяце Народный банк Китая (НБК) заявил, что располагает облигациями на сотни миллиардов юаней для заимствований и будет продавать их в зависимости от рыночных условий.

Напомним:

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Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.

Экономическая правда