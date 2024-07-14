Из-за аномальной жары на западе страны возникали пожары на энергетических объектах

В западном регионе отключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается в сообщении, в Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров.

Жара также вызвала некоторые чрезвычайные ситуации, в частности возгорания на энергообъектах. В частности, на западе страны отключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован.

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Кроме этого, ночью отключилась высоковольтная подстанция, что привело к обесточиванию воздушной линии, которая соединяет энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который ликвидировали.

Напомним:

Графики почасовых отключений в воскресенье 14 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда