С 14:00 "Укрэнерго" усилит ограничения электроэнергии

В субботу 13 июля с 14:00 до конца суток облэнерго будут применять три очереди отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, до 14:00 применяли две очереди отключений. Усиление ограничений электроэнергии объясняют аномальной жарой и увеличением уровня потребления.

Напомним:

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В субботу 13 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда