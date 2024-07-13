С 14:00 "Укрэнерго" усилит ограничения электроэнергии
Суббота, 13 июля 2024, 12:32 -
В субботу 13 июля с 14:00 до конца суток облэнерго будут применять три очереди отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается в сообщении, до 14:00 применяли две очереди отключений. Усиление ограничений электроэнергии объясняют аномальной жарой и увеличением уровня потребления.
Напомним:
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В субботу 13 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Экономическая правда
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