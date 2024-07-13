Крупные американские банки предупреждают о стрессе среди потребителей с низкими доходами
В результатах второго квартала JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и BNY предупредили о том, что потребители борются с уменьшением сбережений и ростом цен.
Об этом сообщает Financial Times
JPMorgan, Citi и Wells - три из четырех крупнейших банков США по размеру активов - а также BNY сообщили о снижении доходов от кредитования, поскольку бизнес находится на стадии стагнации после огромных прибылей от цикла повышения процентных ставок Федеральным резервом.
Согласно последнему опросу Мичиганского университета, опубликованному в пятницу, потребительские настроения остаются "упорно подавленными" и упали до восьмимесячного минимума в 66 пунктов.
Прибыль банка Citi от потребительского кредитования в США, включающего кредитные карты, упала на 74% по сравнению с прошлым годом. Финансовый директор банка Марк Мейсон заявил, что потребительские расходы в целом замедляются, а остатки на счетах сейчас ниже, чем были до Covid. Он добавил, что американские потребители стали более осторожными, чем когда-либо прежде.
Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум сказал, что банк "в целом считает, что потребители в порядке", но указал на слабость среди менее состоятельных клиентов.
Главный исполнительный директор BNY Робин Винс предупредил, что "инфляция является очень болезненной для многих людей", особенно для тех, кто не имеет сбережений.
Беспокойство банкиров относительно американцев с низкими доходами перекликается с предупреждением компании Pepsi в четверг о том, что объемы ее продаж в Северной Америке пострадали от влияния многолетней инфляции на потребителей с низкими доходами.
Напомним:
В июне экспорт Китая показал самый быстрый рост за последний год. Торговый баланс также на вершине своего профицита.
Экономическая правда