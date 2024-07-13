Крупные американские банки предупреждают о стрессе среди потребителей с низкими доходами

В результатах второго квартала JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и BNY предупредили о том, что потребители борются с уменьшением сбережений и ростом цен.

Об этом сообщает Financial Times

JPMorgan, Citi и Wells - три из четырех крупнейших банков США по размеру активов - а также BNY сообщили о снижении доходов от кредитования, поскольку бизнес находится на стадии стагнации после огромных прибылей от цикла повышения процентных ставок Федеральным резервом.

Согласно последнему опросу Мичиганского университета, опубликованному в пятницу, потребительские настроения остаются "упорно подавленными" и упали до восьмимесячного минимума в 66 пунктов.

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Прибыль банка Citi от потребительского кредитования в США, включающего кредитные карты, упала на 74% по сравнению с прошлым годом. Финансовый директор банка Марк Мейсон заявил, что потребительские расходы в целом замедляются, а остатки на счетах сейчас ниже, чем были до Covid. Он добавил, что американские потребители стали более осторожными, чем когда-либо прежде.

Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум сказал, что банк "в целом считает, что потребители в порядке", но указал на слабость среди менее состоятельных клиентов.

Главный исполнительный директор BNY Робин Винс предупредил, что "инфляция является очень болезненной для многих людей", особенно для тех, кто не имеет сбережений.

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Беспокойство банкиров относительно американцев с низкими доходами перекликается с предупреждением компании Pepsi в четверг о том, что объемы ее продаж в Северной Америке пострадали от влияния многолетней инфляции на потребителей с низкими доходами.

Напомним:

В июне экспорт Китая показал самый быстрый рост за последний год. Торговый баланс также на вершине своего профицита.

Экономическая правда