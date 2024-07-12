Мимо кассы: в этом году АЗС оштрафовали на 54 миллиона 

Государственная налоговая служба в 2024 году оштрафовала АЗС на более 54,1 млн грн за нарушение порядка расчетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС, пишет издание Enkorr.

"Только в июне текущего года территориальными подразделениями налогового аудита проведено 107 фактических проверок. По их результатам нарушителям ожидается доначисление штрафных санкций на общую сумму более 7,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Всего, как отметили налоговики, по состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось более 1,3 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную продажу горючего, которыми зарегистрировано более 6,7 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО).

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"Работа ГНС по выявлению субъектов хозяйствования, которые не фиксируют расчетные операции и не обеспечивают прозрачность операций путем регистрации всех продаж горючего через фискальные регистраторы, активно продолжается", - отметили в ГНС.

Напомним:

Автоперевозчики 31 000 раз нарушили законодательство и уплатили штрафов на более 280 млн грн.

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