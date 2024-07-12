Мимо кассы: в этом году АЗС оштрафовали на 54 миллиона
Государственная налоговая служба в 2024 году оштрафовала АЗС на более 54,1 млн грн за нарушение порядка расчетов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС, пишет издание Enkorr.
"Только в июне текущего года территориальными подразделениями налогового аудита проведено 107 фактических проверок. По их результатам нарушителям ожидается доначисление штрафных санкций на общую сумму более 7,2 млн грн", - говорится в сообщении.
Всего, как отметили налоговики, по состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось более 1,3 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную продажу горючего, которыми зарегистрировано более 6,7 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО).
"Работа ГНС по выявлению субъектов хозяйствования, которые не фиксируют расчетные операции и не обеспечивают прозрачность операций путем регистрации всех продаж горючего через фискальные регистраторы, активно продолжается", - отметили в ГНС.
Напомним:
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