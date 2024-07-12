Автоперевозчики за полгода заплатили штрафов на сумму более 280 миллионов
Автоперевозчики 31 000 раз нарушили законодательство и уплатили штрафов на более 280 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГСБТ "Укртрансбезопасность".
Сообщается, что "Укртрансбезопасность" оштрафовала автоперевозчиков на 283,4 млн грн за нарушение законодательства в сфере автомобильного транспорта за первое полугодие 2024 года.
За этот период инспекторы Укртрансбезопасности выявили более 31 000 нарушений.
Отмечается, что 22 622 постановления вынесено о нарушениях на грузовом транспорте. Уплачено в государственный бюджет 174,05 млн грн.
О нарушениях на пассажирском транспорте вынесено 4605 постановлений и уплачено в госбюджет 27,45 млн грн.
Также в сообщении добавляют, что штрафы за превышение разрешенного веса грузов при перевозке, зафиксированные WIM-системами (4163 постановлений), составили 81,92 млн грн.
Также с начала года инспекторы Укртрансбезопасности сопровождали в пункты грузового контроля 322 грузовика и составили 307 актов об их блокировке.
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Напомним:
С августа прошлого года уже 100 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи в системе еЧерга.