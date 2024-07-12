100 тисяч автобусів вже перетнули кордон за онлайн записом в Україні

З серпня минулого року вже 100 тисяч автобусів перетнули кордон за онлайн-записом в системі єЧерга.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Повідомляється, що сьогодні послуга доступна на 28 пунктах пропуску.

На 16 з них перевізники обирають час перетину кордону автобусом відповідно до розкладу руху. Це всі пункти пропуску з Румунією, загалом їх п’ять, десять – з Молдовою, та "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею.

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Зазначається, що ще на 12 пунктах пропуску система працює за принципом "реєструйся та їдь". На цьому етапі цей функціонал допомагає Міністерству фіксувати навантаження на кордон та верифікувати виконання автобусних маршрутів.

Очікується, що згодом можливість обирати час перетину кордону буде поширена і на інші пункти пропуску. Ключова мета цієї послуги – попередити тривале очікування пасажирів у фізичних чергах перед пунктами пропуску.

Нагадаємо:

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В Україні дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення можна отримати в електронному кабінеті.