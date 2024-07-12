100 тысяч автобусов уже пересекли границу по онлайн записи в Украине

С августа прошлого года уже 100 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи в системе еЧерга.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановнления.

Сообщается, что сегодня услуга доступна на 28 пунктах пропуска.

На 16 из них перевозчики выбирают время пересечения границы автобусом в соответствии с расписанием движения. Это все пункты пропуска с Румынией, всего их пять, десять - с Молдовой, и "Ягодин - Дорогуск" с Польшей.

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Отмечается, что еще на 12 пунктах пропуска система работает по принципу "регистрируйся и езжай". На этом этапе этот функционал помогает Министерству фиксировать нагрузку на границу и верифицировать выполнение автобусных маршрутов.

Ожидается, что впоследствии возможность выбирать время пересечения границы будет распространена и на другие пункты пропуска. Ключевая цель этой услуги - предупредить длительное ожидание пассажиров в физических очередях перед пунктами пропуска.

Напомним:

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В Украине разрешения на нерегулярные автомобильные перевозки можно получить в электронном кабинете.