Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 гривну
Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн и составляет 41,04 грн/$.
Об этом свидетельствуют данные НБУ относительно курса гривны, установленного на понедельник, 15 июля.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 12 июля, в первой половине дня преодолел отметку в 41 грн/$.
НБУ установил официальный курс гривны к доллару на 15 июля на уровне 41,0434 грн/$ против 40,8823 грн/$ в пятницу, 12 июля.
В то же время курс евро на понедельник регулятор установил на уровне 44,68 грн, что тоже является наибольшим показателем.
Напомним:
Нацбанк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,88 грн за доллар, что на 17 копеек больше, чем в четверг, что обновило новый исторический минимум.
Экономическая правда.