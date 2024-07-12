Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 гривну

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн и составляет 41,04 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные НБУ относительно курса гривны, установленного на понедельник, 15 июля.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 12 июля, в первой половине дня преодолел отметку в 41 грн/$.

НБУ установил официальный курс гривны к доллару на 15 июля на уровне 41,0434 грн/$ против 40,8823 грн/$ в пятницу, 12 июля.

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В то же время курс евро на понедельник регулятор установил на уровне 44,68 грн, что тоже является наибольшим показателем.

Напомним:

Нацбанк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,88 грн за доллар, что на 17 копеек больше, чем в четверг, что обновило новый исторический минимум.

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Экономическая правда.