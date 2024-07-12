Гривня продовжує "прощупувати дно": долар та євро відчутно подорожчали
П'ятниця, 12 липня 2024, 10:17 -
Нацбанк України встановив на п'ятницю, 12 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,88 грн за долар, що на 17 копійок більше, ніж у четвер, що оновило новий історичний мінімум.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 40,88 грн, євро – 44,38 грн (на 11 липня долар - 40,71 грн, євро – 44,07 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,05 – 41,15 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,60 – 44,80 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,7 - 41,20 грн (курс на 11 липня – 40,60- 41,1 грн);
- Євро – 44,10 - 44,80 грн (курс на 11 липня – 44,00 - 44,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,55 - 41,15 грн;
- Укрсиббанк – 40,45 - 41,05 грн;
- ПУМБ – 40,50 - 40,99 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,152 грн за долар, monobank – 41,120 грн.
Економічна правда.
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