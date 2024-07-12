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Президент Аргентины останавливает шоковую терапию для сдерживания инфляции в стране

Пятница, 12 июля 2024, 16:20 - Алексей Артемчук

Хавьер Милей отложил повышение налогов на топливо и цен на коммунальные услуги, пытаясь сохранить народную поддержку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Хавьер Милей притормаживает свою программу шоковой терапии, пытаясь удержать народную поддержку на фоне мрачной экономической ситуации в Аргентине, даже если это означает расшатывание рынков.

В этом месяце лидер либертарианцев отложил повышение налогов на топливо и цен на коммунальные услуги, которые вместе добавили бы 1,2 % к ежемесячной инфляции. 

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Значительно субсидированные железнодорожные тарифы были заморожены с мая, а цены на автобусные билеты не менялись с апреля.

Отмечается, что эти задержки показывают путь, которым Милей пытается исправить разрушенную экономику, не раздувая и без того заоблачную инфляцию. 

Ожидается, что новые данные в пятницу покажут, что месячные темпы роста потребительских цен выросли после пяти последовательных снижений.

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По мнению экспертов, правительство Аргентины настолько сосредоточилось на достижении устойчивого замедления инфляции, что начало оставлять в стороне другие свои цели.

В сообщении говорится, что любые валютные шаги подорвут популярность президента среди среднего класса, который является основой его программы. Кроме этого, счета за электроэнергию для среднего класса в июне выросли более чем в два раза.

Сообщается, что в этом месяце суверенные облигации Аргентины, демонстрируют худшие показатели среди своих аналогов с развивающихся рынков.

Напомним:

Из-за конфликта с правительством Хавьера Милеи провинция Ла-Риоха в Аргентине прибегла к выпуску собственной квазивалюты.

Дружественные к бизнесу реформы были приняты в аргентинском конгрессе и вместе с этим законодатели восстановили ранее отмененный налог на прибыль.

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов, что является крупнейшим за правление президента-либертарианца Хавьера Милея.

Аргентина тарифы инфляция
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