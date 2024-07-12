Президент Аргентины останавливает шоковую терапию для сдерживания инфляции в стране
Хавьер Милей отложил повышение налогов на топливо и цен на коммунальные услуги, пытаясь сохранить народную поддержку.
Об этом сообщает Bloomberg.
Президент Хавьер Милей притормаживает свою программу шоковой терапии, пытаясь удержать народную поддержку на фоне мрачной экономической ситуации в Аргентине, даже если это означает расшатывание рынков.
В этом месяце лидер либертарианцев отложил повышение налогов на топливо и цен на коммунальные услуги, которые вместе добавили бы 1,2 % к ежемесячной инфляции.
Значительно субсидированные железнодорожные тарифы были заморожены с мая, а цены на автобусные билеты не менялись с апреля.
Отмечается, что эти задержки показывают путь, которым Милей пытается исправить разрушенную экономику, не раздувая и без того заоблачную инфляцию.
Ожидается, что новые данные в пятницу покажут, что месячные темпы роста потребительских цен выросли после пяти последовательных снижений.
По мнению экспертов, правительство Аргентины настолько сосредоточилось на достижении устойчивого замедления инфляции, что начало оставлять в стороне другие свои цели.
В сообщении говорится, что любые валютные шаги подорвут популярность президента среди среднего класса, который является основой его программы. Кроме этого, счета за электроэнергию для среднего класса в июне выросли более чем в два раза.
Сообщается, что в этом месяце суверенные облигации Аргентины, демонстрируют худшие показатели среди своих аналогов с развивающихся рынков.
Напомним:
Из-за конфликта с правительством Хавьера Милеи провинция Ла-Риоха в Аргентине прибегла к выпуску собственной квазивалюты.
Дружественные к бизнесу реформы были приняты в аргентинском конгрессе и вместе с этим законодатели восстановили ранее отмененный налог на прибыль.
В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов, что является крупнейшим за правление президента-либертарианца Хавьера Милея.