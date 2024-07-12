Ситуация очень непростая: Украина потеряла почти всю маневровую генерацию

В результате российских обстрелов Украина потеряла почти всю маневровую генерацию электроэнергии.

Об этом экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала в интервью УП.

Так, по ее словам ситуация в энергетике очень непростая и сейчас стоит вопрос не просто восстановить ее, а фактически построить новую.

"У нас осталась базовая атомная генерация. Но все, что касается маневровой генерации, мы почти потеряли", - заявила Зеркаль.

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Ремонт генерации зависит от уверенности компаний (например, ДТЭК) в безопасности и результативности восстановительных работ.

"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытое небо, это будет бесконечная работа по восстановлению", - добавила Зеркаль.

Напомним:

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Украине необходимо было еще с 2022 года начать работу над созданием децентрализованной генерации электроэнергии, но никто серьезно не воспринимал ее необходимость.

Экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который ранее анонсировал президент Зеленский.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Трипольская ТЭС обеспечивала электроэнергией почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В состав "Центрэнерго" входили три ТЭС, которые, по сути, были всеми активами компании: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области.

22 марта 2024 года Змиевская ТЭС была полностью разрушена. 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Экономическая правда.