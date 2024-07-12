Ціни на нерухомість в РФ можуть впасти, але 97% росіян будуть відрізані від ринку
В Госдуме РФ прогнозируют обвал цен на недвижимость в России.
Об этом сообщает The Moscow Times.
"Я критиковал эту программу льготной ипотеки, поскольку она имела массовый характер. В результате цены на новостройки взлетели, поскольку денег на покупку стало больше, а быстро построить жилье в нужном объеме невозможно, и люди в итоге платили гораздо больше, чем должны были бы в нормальной рыночной ситуации", – отметил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он также отметил, что несмотря на то, что программу свернули, она успела внести свой неотвратимый экономический эффект.
Сообщается, что во второй половине 2024 года цены на жилье могут снизиться на 40%, поскольку девелоперам будет необходимо продать жилье, которое ранее покупали через ипотеку по низкой ставке.
Таким образом от ипотеки будет отрезано не менее 97% работающих россиян.
Прогнозируется, что через год ситуация придет к рыночному равновесию и цены стабилизируются.
Напомним:
В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которую Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.