Ціни на нерухомість в РФ можуть впасти, але 97% росіян будуть відрізані від ринку

В Госдуме РФ прогнозируют обвал цен на недвижимость в России.

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Я критиковал эту программу льготной ипотеки, поскольку она имела массовый характер. В результате цены на новостройки взлетели, поскольку денег на покупку стало больше, а быстро построить жилье в нужном объеме невозможно, и люди в итоге платили гораздо больше, чем должны были бы в нормальной рыночной ситуации", – отметил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он также отметил, что несмотря на то, что программу свернули, она успела внести свой неотвратимый экономический эффект.

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Сообщается, что во второй половине 2024 года цены на жилье могут снизиться на 40%, поскольку девелоперам будет необходимо продать жилье, которое ранее покупали через ипотеку по низкой ставке.

Таким образом от ипотеки будет отрезано не менее 97% работающих россиян.

Прогнозируется, что через год ситуация придет к рыночному равновесию и цены стабилизируются.

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Напомним:

В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которую Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.